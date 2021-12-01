Ранее на 1 декабря акции протеста анонсировали некоторые политические организации.

В центре Киева 1 декабря возможны ограничения движения транспорта из-за массовых мероприятий.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в социальной сети Facebook.

В частности, в связи с проведением массовых мероприятий 1 декабря в течение дня возможно ограничение движения транспорта в столице на следующих улицах:

Крещатик;

Михайловская;

Шелковичная;

Лютеранская;

Круглоуниверситетская;

Архитектора Городецкого;

Заньковецкой;

Садовая;

Институтская;

Липская.

В полиции просят водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

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Подготовка "госпереворота" и протесты 1 декабря

Как сообщал УНИАН, 26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил о имеющейся информации относительно обсуждения между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в совершении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируют на 1-2 декабря.

Служба безопасности Украины расследует производство по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

Ранее на 1 декабря акции протеста анонсировали некоторые политические организации. Также в этот день в парламенте ожидается выступление президента Владимира Зеленского.

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Автор: Виталий Саенко