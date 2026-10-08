Украинская баллистика полетит на Москву в середине 2027 года, - эксперт

Российские оккупанты уже наносили удары по украинским производственным мощностям с целью срыва программы украинской баллистики.

Украинские баллистические ракеты могут быть готовы к нанесению ударов по Москве в перспективе не раньше середины следующего года. Однако это произойдет, если ничто не помешает развитию этой программы. Об этом рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире"Фабрики новостей".

"Появятся баллистические ракеты – будем наносить удары по Москве. Но это перспектива, скажем, середины следующего года", – отметил Романенко.

При этом он считает, что с помощью баллистических ракет Силам обороны будет гораздо легче прорываться через эшелонированную оборону Москвы, поскольку российские средства противовоздушной обороны, и в частности комплекс С-400, не очень эффективны для перехвата баллистических ракет. "С-400 – это примерно то же самое, что PAC-1/PAC-2. То есть поражение по принципу "hit-to-kill" там не предусмотрено [поражение цели путем прямого столкновения]. Возможно, они и сбивают наши ракеты, но боевые части всё равно попадают в Москву", – отметил Романенко.

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РФ уже уничтожала украинские производства баллистических ракет

Эксперт отметил, что украинским производителям оружия приходится работать в условиях постоянных российских ударов. Он добавил, что хотя в отчетах об отражении последней массированной российской атаки не указывалось количество российских баллистических ракет, запущенных захватчиками, но, вероятно, значительная их часть прилетела по украинским производственным мощностям.

Таким образом, по мнению Романенко, можно прогнозировать, когда украинская баллистика будет готова для нанесения ударов по РФ, но такие прогнозы можно делать, если "всё будет идти нормально".

"А если нет? А если выведут из строя расположенную поблизости электростанцию? Например, не сам объект, а электростанцию, которая питает завод", – добавил авиационный эксперт.

Он убежден, что производство компонентов нужно максимально выводить за пределы Украины в такие страны, как Германия, Великобритания и т. д.

Также он рассказал, что ранее обратил внимание на определенные российские сообщения о нанесении ударов по украинским производствам в прошлом году, когда Украина пыталась развернуть какую-то ракетную систему, возможно, речь шла о "Сапсане". "Таким образом, россияне считают, что они сорвали выпуск украинской баллистики", – отметил Романенко.

Украинская баллистика – последние новости

Как сообщал УНИАН, летом директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский высказал мнение, что серийного производства баллистики в Украине не будет до конца войны, ведь её нужно будет постоянно совершенствовать для обхода российской ПВО.

Однако соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина уже проводит наземные испытания двигателя для украинской баллистической ракеты FP-9 и уже в ближайшее время начнутся первые испытания "над Москвой".

В августе президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение 2026–2027 годов удастся создать украинскую баллистическую ракету и соответствующие средства противоракетной обороны.

1 октября Зеленский заявил, что Украина впервые применила в бою тактическую баллистическую ракету FP-7.

Как известно, ракета FP-7 – это клон советской ракеты из комплекса С-400, созданный для того, "чтобы заполнять существующие пусковые установки".

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