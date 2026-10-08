Удар по 5-этажке в Прилуках: количество погибших возросло (фото, видео)

В настоящее время спасатели продолжают расчищать завалы и демонтировать разрушенные конструкции.

В городе Прилуки Черниговскойобласти спасатели всю ночь проводили поисково-спасательные работы на месте разрушенного россиянами пятиэтажного дома.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "По состоянию на утро подтверждена гибель 22 человек, среди них – пятеро детей. Еще 54 человека получили травмы, в том числе 7 детей", – отмечается в сообщении.

В ГСЧС добавили, что в ходе спасательной операции чрезвычайникам удалось спасти 15 человек, в том числе одного ребенка.

В настоящее время спасатели продолжают расчищать завалы и демонтировать разрушенные конструкции.

Удар россиян по жилому дому в Прилуках

Вчера рано утром РФ нанесла удар по 5-этажному дому в Прилуках. Одна из ракет попала непосредственно в пятиэтажный жилой дом, когда жильцы еще спали. Вчера сообщалось о 20 погибших.

В результате массированной атаки РФ удары также были зафиксированы по Центру творчества детей и юношества и предприятию в Прилуках.

Президент Владимир Зеленский назвал уничтожение жилого дома в Прилуках одним из последствий масштабной российской атаки 7 октября. В тот день взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Запорожье, Кременчуге. В несколько волн были запущены баллистические и крылатые ракеты.

В результате попадания в жилой массив в Кременчуге погибли 2 человека, ещё 7 получили ранения. Также есть погибшие и раненые в Киеве и Запорожской области.

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