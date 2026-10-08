Выглядит дешево, но это не так: какие часы носит Путин с 2022 года

Вместо привычных швейцарских Blancpain и IWC российский правитель носит специальные часы российского производства, которые внешне напоминают простой аксессуар.

Российский диктатор Владимир Путин с 2022 года носит часы специального заказа от Императорской петергофской фабрики. Внешне они максимально просты, однако модель не относится к обычному массовому рынку, пишет "Телеграф".

На последних фотографиях Путина на его запястье можно увидеть часы, изготовленные по специальному заказу Императорской петергофской фабрики (ИПФ). Эту модель российский правитель носит вместо швейцарских Blancpain и IWC.

Часы имеют сдержанный вид: матовый черный циферблат, простые арабские цифры и классический стиль милитари. На них нет даты или характерного для дорогих моделей декора, поэтому аксессуар внешне напоминает практичные военные часы.

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В то же время внимание привлекают детали механизма. На нем есть клеймо ИПФ со ссылкой на 1721 год – период правления Петра I, к фигуре которого Путин регулярно обращается в своих публичных выступлениях.

Сколько стоят часы

Ранее Путин неоднократно появлялся на публике с дорогими швейцарскими часами, стоимость отдельных моделей которых достигала десятков тысяч долларов.

Нынешний аксессуар имеет российское происхождение, что соответствует риторике об импортозамещении. В то же время назвать его обычными доступными часами нельзя: это специальная серия, цена которой существенно превышает стоимость стандартных моделей в магазинах.

Часы давно являются заметной частью публичного образа Путина. Он регулярно появлялся в дорогих моделях, а некоторые из них даже снимал с руки и дарил рабочим во время мероприятий. Поэтому внимание привлекает не только сам аксессуар, но и образ, который с его помощью демонстрируется.

Часы политиков – интересные новости

Как сообщал УНИАН, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко постоянно демонстрирует образ "простого человека из народа", однако некоторые детали его образа показывают совсем другую картину.

На некоторых фото на правой руке Лукашенко можно увидеть дорогие швейцарские часы. Это модель Patek Philippe Calatrava 5120J с корпусом из 18-каратного желтого золота.

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