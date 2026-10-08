Военные самолеты одной из стран регулярно летают в Россию через ЕС: что происходит

Алжирские военно-транспортные самолеты регулярно летают в Россию через воздушное пространство стран ЕС, в частности Польши.

Алжирские военно-транспортные самолеты регулярно совершают рейсы в Россию, пролетая через воздушное пространство стран ЕС, в частности Польши. Эти полеты могут быть связаны с военно-техническим сотрудничеством Алжира и России, пишет "Милитарный"

6 октября в воздушное пространство Польши вошёл военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules Военно-воздушных сил Алжира. Его конечным пунктом назначения стал московский аэропорт Внуково.

Самолет вылетел с авиабазы Буфарик в Алжире. Далее его маршрут пролегал над Италией, Хорватией, Венгрией и Словакией. После пересечения границы Польши борт направился через Беларусь в сторону Москвы.

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Такие полёты не являются единичными. Анализ данных авиарейсов показывает, что в последние недели между Алжиром и Россией летали и другие военно-транспортные самолёты.

В частности, на этих маршрутах фиксировались Ил-76МД, C-130H/H-30 Hercules и LM-100J Super Hercules. Их могут использовать не только для перевозки грузов, но и для обеспечения военно-технического сотрудничества между двумя странами, в частности для обслуживания российских систем вооружения, находящихся на вооружении Алжира.

Через Алжир Россия поддерживает логистику в Африке

Defence24 также обращает внимание на маршруты из Африки в Беларусь, которыми, по оценке издания, пользуется и Россия. Эту логистику связывают с более широким военным присутствием Москвы в Африке, в частности в Мали, Центральноафриканской Республике и Ливии.

Алжир и Ливия имеют важное значение для таких перевозок благодаря своему географическому положению между Средиземноморьем, Сахарой и Сахелем. По этим направлениям Россия может обеспечивать перемещение личного состава, техники и других ресурсов между Европой и Африкой.

Таким образом, российско-алжирские военно-транспортные маршруты проходят через воздушное пространство стран НАТО, в частности Польши, хотя сами самолеты задействованы в военном сотрудничестве с Россией.

Алжир активно закупает российское вооружение

Алжир остается одним из крупных операторов российского вооружения. Ранее сообщалось, что страна заказала у России истребители Су-57. Внутренние документы "Ростеха" также подтверждали закупку Алжиром 14 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Кроме того, в 2021 году в Алжире были обнаружены элементы российского зенитного ракетного комплекса С-400, доставленные в рамках военно-технического сотрудничества с Россией.

В прошлом году стало известно, что Россия доставила в Алжир из Комсомольска-на-Амуре как минимум один самолет Су-35 из "египетского" заказа, а также, возможно, готовит к отправке алжирцам еще несколько таких истребителей.

Также ранее сообщалось, что Алжир стал одним из логистических узлов российского "теневого авиафлота". Через его авиабазы проходят маршруты в Африку и другие регионы, что расширяет возможности России для скрытых поставок и поддержания своего присутствия на африканском континенте.

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