Украина столкнулась с нехваткой личного состава на передовой: AP расcказал о последствиях

Укомплектованность некоторых подразделений составляет лишь 50%.

Успехи Украины в разработке технологий и применении дронов впечатлили весь мир, но несмотря на это, с самого начала войны страну преследует одна проблема: нехватка боеспособного личного состава.

Как пишет издание Associated Press (AP), когда война идет уже пятый год, потребность в людях становится все более острой: по словам командиров и аналитиков, укомплектованность некоторых подразделений составляет лишь 50%.

"Сил просто не хватает, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами на поле боя, которые дают инновации в сфере беспилотников", - написало издание.

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Журналисты отметили, что по словам украинских военных, вооружения и численности личного состава им едва хватает, чтобы удерживать занимаемые участки фронта.

"Продвижение вперед неизбежно обернулось бы ростом потерь", - отметил замкомандирабатальона "Волки Да Винчи" с позывным Афер.

Как нехватка военных сказывается напередовой

По мнению военных экспертов, формированию резервов мешают застарелые проблемы с мобилизацией, включая уклонение от призыва и дезертирство; как следствие, ситуация на передовой меняется лишь незначительно.

По словам аналитика Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Ника Рейнольдса, Украина должна иметь возможность оперативно вводить в бой дополнительные силы, не снимая их с других участков фронта. Иначе у командиров остается меньше возможностей, чтобы превратить временное преимущество в полноценную наступательную операцию.

Из-за нехватки людей подразделения невозможно ротировать достаточно часто, пояснил он, что "приводит к истощению личного состава и, как следствие, к росту потерь".

Издане добавило, что ситуацию усугубляет неравномерная боеспособность подразделений на передовой. "Слабые формирования несут более тяжелые потери, что создает замкнутый круг: высокий уровень убыли личного состава требует постоянного пополнения", - написало издание.

В AP ртметили, что один из чиновников украинского Минобороны кратко охарактеризовал проблему так: "Людей просто не хватает".

Подразделения должны дольше оставаться на передовой

Истощение, плохая организация, недостаточная подготовка и отсутствие четкого срока службы толкают новобранцев к дезертирству, считают как сами солдаты, так и военные аналитики.

Последствия этого сразу ощущаются на фронте: не хватает бойцов для замены истощенных подразделений, также снижается возможность переброски сил при появлении благоприятной тактической обстановки.

"Из-за дефицита пополнения некоторые бойцы проводят на передовой до года без возможности ротации", - рассказал Афер.

По его словам, подразделение укомплектовано лишь наполовину, тогда как зона его ответственности увеличилась вдвое. В идеале для удержания текущих позиций требуется как минимум вдвое больше людей, не говоря уже о необходимости постоянного резерва для восполнения потерь, добавил он.

Возможны лишь локальные наступательные действия

Украина способна проводить локальные наступления, однако их недостаточно, чтобы изменить общую расстановку сил на фронте, несмотря на растущие потери российской армии.

Военный аналитик Павел Нарожный заявил, что не считает нехватку личного состава непреодолимой преградой для удержания линии обороны:

"Мы можем проводить ограниченные наступательные операции, но их масштаб относительно невелик".

Ситуация на фронте: новости

Как писал УНИАН, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий заявлял, что Украина сейчас находится в лучшем положении, чем когда-либо за последние годы войны, поэтому враг решил усилить удары по тылу.

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