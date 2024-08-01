Военный служит в спецподразделении "Шквал" в должности командира отделения.

Военный на позывной "Змей", который имеет судимости и провел несколько лет в тюрьме, рассказал о своей мотивации мобилизоваться в ряды ВСУ.

Этот 46-летний мужчина родом из Днепропетровской области уже два месяца воюет в спецподразделении "Шквал" в должности командира отделения, сообщает "Суспільне".

"Двое пьяных пристали ко мне, оба получили по шее. Отбыл четыре года. Я мог бы этот год досидеть и не идти воевать, но мой выбор, я сделал так. Почему какие-то люди должны прийти в мою Украину и уничтожать мою землю?", - говорит военнослужащий.

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"Змей" отметил, что хотел мобилизоваться еще со времен АТО, а когда президент подписал указ, то пошел оформлять документы в армию одним из первых.

"Я хочу воевать, я именно для этого сюда и шел. Я с 2014 года пытался попасть на эту войну, но у меня не получалось. В 2013-м я "сел", в 2014 началась АТО. В 2018 освободился - у меня не получилось: уже война перешла в другую фазу, осужденных не брали. В 2022-м "сел" и снова война началась. Писал письма к президенту и никто не реагировал, в Офис президента писал - никто не реагировал. А теперь пришла и наша очередь воевать. Поэтому я в первых рядах и пошел. Только подписали закон, и на второй день у меня уже все документы были оформлены в ТЦК", - говорит "Змей".

Он рассказал, что воевал в Волчанске Харьковской области, где получил ранение.

"Воевал в Волчанске, у меня было два выхода. Штурмовали здания, отсекали дорогу к больнице. Второй выход - то же самое. Ранение получил под мостом во время захода в Волчанск. Я был командиром группы. Группа прошла вперед, а я замыкал. Сброс дрона рядом со мной - ранило ногу. Штанина и полный берц крови было. Скатился с моста, спрятался под него. По рации сказал, что я ранен, ждал эвакуации. Но был сильный минометный обстрел - или положить ребят, или отходить самому. Я отходил сам. До эвакуации с перевязанной ногой прошел километра полтора, но поскольку там меня не смогли забрать, прошел еще около километра назад к своим", - вспоминает бывший заключенный.

"Змей" говорит, что особого отношения, поскольку имеет судимости, со стороны собратьев не чувствует: "Это другое место, здесь не как в тюрьме".

"Брат моей гражданской жены пропал без вести под Купянском полгода назад. Очень много моих друзей воюет - и в 93-й бригаде, и в 110-й бригаде, и в 25-й бригаде. Хотел бы, как и все мы, чтобы поскорее закончилась война. В гражданской жизни я себя не вижу. Я долго в своей жизни искал себя и думаю, что в армии я себя нашел", - утверждает "Змей".

Мобилизация заключенных в Украине

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешено некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил.

Им предусматривается, что осужденные за тяжкие преступления, такие как умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие не могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. Также это касается и тех, кто получил сроки за преступления против основ национальной безопасности.

Кроме того, не могут быть мобилизованы те, кто посягал на жизнь правоохранителей, совершил особо тяжкие коррупционные нарушения.

Ранее нардеп Роман Костенко заявлял, что в Вооруженных силах Украины служат уже 3,8 тысячи заключенных.

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