Костенко отметил, что сейчас спрос на мобилизацию в ряды украинской армии со стороны заключенных уменьшился.

В Вооруженных силах Украины служат уже 3,8 тысячи заключенных. Об этом рассказал секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"3,8 тысяч заключенных уже в ВСУ. Большинство из них недавно завершили обучение. Но среди них уже есть и раненые, и погибшие", – заявил он в комментарии "Украинской правде".

Костенко отметил, что сейчас спрос на мобилизацию в ряды украинской армии со стороны заключенных уменьшился. По словам нардепа, подавляющее большинство мотивированных людей уже пошли на службу. При этом он прогнозирует, что в целом в ряды ВСУ получится мобилизовать около 5 тысяч заключенных.

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В то же время Костенко сказал о необходимости создания возможностей для мобилизации тех граждан Украины, которые находятся в СИЗО. По мнению политика, это поможет привлечь к службе еще больше людей.

Мобилизация заключенных в Украине

В мае 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешено некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил.

Этот документ ранее приняла Верховная Рада. Им предусматривается, что осужденные за тяжкие преступления как умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие не могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. Также это касается и тех, кто получил сроки за преступления против основ национальной безопасности.

Кроме того, не могут быть мобилизованы те, кто посягал на жизнь правоохранителей; те, кто совершил особо тяжкие коррупционные нарушения; те, кто занимал особо ответственное положение независимо от статьи преступления (министры, депутаты, их заместители и помощники).

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