По словам советника руководителя Офиса президента, необходимо пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила результата в прошлом году.

Решение президента Владимира Зеленского о системном обновлении руководящего состава Вооруженных сил Украины, включая главнокомандующего, было необходимо по нескольким причинам. Об этом в своем Telegram-канале написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, этот шаг, в частности, был вызван необходимостью пересмотреть тактику действий, которая "не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году".

"Не допустить стагнации по линии фронта, которая негативно влияет на общественные настроения, найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, которые позволят удержать и развить инициативу, а также важностью запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии", - уточнил Подоляк цели изменений в руководстве ВСУ.

Увольнение Залужного

В четверг, 8 февраля, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Своим другим указом глава государства назначил на эту должность Александра Сырского.

Ранее в своем обращении Зеленский объяснил причины увольнения Залужного. По его словам, новый этап войны требует нового подхода.

Также УНИАН сообщал, кто такой Александр Сырский. С началом боевых действий на востоке Украины Сырский был начальником штаба АТО. С лета 2022 года был одним из командующих контрнаступлением на Харьковщине. В 2022-2023 гг. командовал ОСГВ "Хортица", руководил обороной Соледара и Бахмута.

Вас также могут заинтересовать новости: