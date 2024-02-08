Президент подчеркнул, что новый этап войны требует нового подхода.

Украина не смогла добиться успеха "на земле" в войне против России в прошлом году. Украинской армии нужны изменения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, объясняя причины увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Первый год - выстояли. Начали возвращать свое. Доказали миру, что Россия может проигрывать. Второй год этой войны - мы выиграли Черное море. Выиграли зиму. Доказали, что можем восстановить контроль над украинским небом. Но, к сожалению, не смогли достичь целей нашего государства на земле", - сказал он.

Зеленский отметил, что сейчас есть "ощущение стагнации" на южных направлениях фронта и сложности в боях в Донецкой области. Это повлияло на общее настроение украинцев.

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"Украинцы стали реже говорить о победе. Но украинский дух не потерял веры в победу. Украина сохраняет свой исторический шанс. Реализовать его - наша обязанность. Этот год должен стать временем Украины - временем, когда каждый украинский воин будет знать, как и раньше, что Украинское государство, Украинская армия способны побеждать", - сказал он.

По словам президента, он откровенно поговорил с Залужным о необходимости "срочных изменений" в армии.

"Это не про фамилии. И тем более не о политике. Это о системе нашей армии, о менеджменте в Вооруженных Силах Украины и о привлечении опыта боевых командиров этой войны. Каждый солдат, каждый сержант и каждый офицер, видящий фронт, понимает, какие решения нужны. Существенно большая технологичность действий армии. Перезагрузка генералитета. Штабы всех уровней должны знать и чувствовать фронт так же, как солдаты на "нуле", - сказал президент.

Он подчеркнул, что боевые командиры российско-украинской войны должны получить возможность реализовать свой особый опыт на уровне всей армии – в ее руководстве. Президент отметил, что сейчас в армии находится около миллиона человек, но большинство из них "не почувствовало фронта", тогда как меньшинство действительно воюет на передовой.

"Это означает, что нужен другой подход, в частности, к ротациям. Другой подход к управлению фронтом. Другой подход к мобилизации и рекрутингу", - сказал Зеленский.

Увольнение Залужного

Сегодня президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Вместо него был назначен генерал-полковник Александр Сырский, который известен по успешной обороне Киева и контрнаступлению на Харьковщине.

"С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Работином или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке", - заявил президент в обращении.

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