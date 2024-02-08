По словам заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина, несмотря на молодость они имеют неоценимый боевой опыт.

Несмотря на относительно молодой возраст, кандидаты на руководящие должности в Вооруженных силах Украины имеют неоценимый боевой опыт. Об этом в интервью программе "Тема с Мосейчук" рассказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

Как известно, в своем обращении президент Владимир Зеленский сообщил, что имел разговор с бригадными генералами Андреем Игнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. По его словам, все они "рассматриваются на руководящие должности в армии".

"В армии должен быть постоянный рост, должно быть постоянное движение снизу вверх. ... Полковники, молодые полковники. Те, кто увидели войну от окопа и до управления уже бригадами. Или даже сегодня у нас есть случаи, когда приходится и общими штабами, когда там уже больше, чем бригада. Вот эти люди действительно, это новое военное поколение", - считает Жорин.

По его словам, эти люди растут, при этом у них уже есть собственный опыт, который они получили на поле боя.

"Это очень важно. Его не заменишь ни одной школой, ни в одном институте любой страны. И куда бы мы ни пошли, и сколько бы мы ни учились. Но то, что знают и то, что увидели командиры на поле боя сегодня за вот эти годы, то у них уже можно учиться", - подчеркнул майор.

Жорин добавил, что все перечисленные Зеленским люди являются кадровыми офицерами, и со многими из них он участвовал в боях еще с начала АТО.

Увольнение Залужного и назначение Сырского

В четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ. Им стал генерал-полковник Александр Сырский. Кроме того, глава государства сообщил, что к руководству армией приступает новая команда.

Также Зеленский объяснил причины увольнения Залужного. По его словам, новый этап войны требует нового подхода.

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