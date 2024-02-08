Он занимал должность Главнокомандующего с 2021 года.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный официально уволен. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Уволить Залужного Валерия Федоровича с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины", – сказано в указе №59/2024, опубликованном на сайте президента.

Также обнародован указ №60/2024 о назначении на должность Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Видео дня

Освобождение Залужного: основное

8 февраля президент Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. На эту должность назначен генерал-полковник Александр Сырский. Он известен по обороне Киева и успешному контрнаступлению украинских войск в Харьковской области.

Говоря о причинах увольнения Валерия Залужного, Зеленский сказал, что украинской армии нужны перемены. По его словам, сейчас есть "ощущение стагнации" на южных направлениях фронта и сложности в боях в Донецкой области.

"Украинцы стали реже говорить о победе. Но украинский дух не потерял веры в победу. Украина сохраняет свой исторический шанс. Реализовать его – наша обязанность. Этот год должен стать временем Украины – временем, когда каждый украинский воин будет знать, как и раньше, что Украинское государство, украинская армия способны побеждать", – добавил глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: