Сервис OpenDataBot отрицает свою причастность к утечке персональных данных

В сервисе отметили, что такие заявления ставят под угрозу весь процесс открытия данных в Украине.

Онлайн-сервис для работы с открытыми данными OpenDataBot опроверг заявление Национальной полиции о том, что персональные данные граждан Украины в одном из Telegram-каналов были взяты из разных источников, в том числе и с OpenDataBot.

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Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

«OpenDataBot не мог стать источником персональных и банковских данных. OpenDataBot содержит только публичную информацию, полученную с портала открытых данных data.gov.ua и официального API (программный интерфейс приложения – УНИАН) Министерства юстиции. Персональных и банковских данных украинцев нет, и не может быть в OpenDataBot», - сказано в сообщении.

В сервисе подчеркнули, что подобные заявления Нацполиции ставят под угрозу не только деловую репутацию OpenDataBot, но и весь процесс открытия данных в Украине.

Как сообщал УНИАН, на днях в интернете появилcя Telegram-канал, который распространяет персональные данные граждан Украины. В частности, в сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений. Также активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения «Дія».

12 мая Министерство цифровой трансформации опровергло слухи о «сливе» персональных данных с мобильного приложения для оцифрованных документов «Дія».

Также 12 мая полиция открыла производство по факту утечки персональных данных граждан на одном из анонимных телеграм-каналов.

В рамках досудебного расследования Нацполиция установила, что персональная информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграм-каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая OpenDataBot.