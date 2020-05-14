Утечка персональных данных украинцев: киберполиция не нашла признаков взлома сервиса "Дія"

Одним из источников данных выступил Опендатабот – сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компаниях.

В рамках расследования фактов обнародования персональных данных граждан Украины в сети полиция не выявила кибератак на государственную цифровую систему «Дія». Информация об утечке данных из системы не подтвердилась.

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Об этом сообщается на сайте Национальной полиции. Правоохранители напомнили, что 12 мая по факту незаконного опубликования персональных данных было открыто уголовное производство.

Полиция установила, что информация, распространенная в социальных сетях и телеграм-каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов. Одним из источников информации выступил Опендатабот – сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании.

«При этом стоит отметить, что информация о якобы кибератаках и киберуязвимости системы «Дія», не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не обнаружили фактов киберинцидентов», - говорится в сообщении.

Установлено, что актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годовой давности. Окончательные выводы будут сделаны по результатам следствия, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы.

Как сообщал УНИАН, на днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, которые распространяют персональные данные граждан. В частности, в сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений.

В частности, активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения «Дія». 12 мая Министерство цифровой трансформации опровергло слухи о «сливе» персональных данных из мобильного приложения для оцифрованных документов «Дія».

«Приложение не имеет собственной базы данных и не накапливает такую информацию (мобильное приложение только отображает информацию из реестров). В Украине 9,5 млн водительских удостоверений, 6,5 млн из которых отражаются в приложении «Дія», - заявили в министерстве.

В ГБР заявили, что к утечке данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы.