Правоохранители ищут лиц, которые были на строительной площадке и давали указания.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сегодня отреагировал на скандал, возникший из-за уничтожения во время так называемых "противоаварийных работ" памятника архитектуры - усадьбы Гавсевича, которая сооружена в 1903 году и должна подпадать под охрану ЮНЕСКО.

Он назвал памятку "многострадальной" и заявил, что ее нужно было спасать раньше, а то, что произошло - отражение человеческой жадности и халатности. Поэтому он подписал постановление, по которому согласно ст. 44 Закона Украины "Об охране культурного наследия" на владельца здания ООО "Универсал Директ" будет наложен штраф в размере 170 тысяч грн.

"Также поставили дедлайн: до 15 августа этого года владелец должен предоставить в департамент культуры ОВА проект полного восстановления памятника в его историческом виде. После согласования этого проекта владелец должен восстановить здание в четко определенные сроки", - заявил Кипер.

Видео дня

По его словам, в случае просрочки дедлайнов Одесская ОВА обратится в суд о возвращении здания в государственную собственность. Также будут рассмотрены предложения других, более добросовестных инвесторов, которые способны сохранить памятник архитектуры.

"Понимаю, это далеко не первый и единственный памятник архитектуры Одессы, находящийся в плачевном состоянии из-за человеческой халатности. Поэтому уполномочил департамент культуры ОВА проверить все памятники архитектуры Одессы, которые в свое время городской и областной советы передали в частную собственность. Если их владельцы не желают их ремонтировать - вернем здания в государственную собственность и найдем для них заботливых инвесторов", - отмечает Кипер.

Как рассказал УНИАН замруководителя Приморской окружной прокуратуры Одессы Дмитрий Пасхальный, 30 июня прокуратура зарегистрировала уголовное производство по ч. 2 ст. (умышленное разрушение или уничтожение объекта культурного наследия) УК.

По его словам, по состоянию на сейчас, проведен перечень следственных действий, в том числе - осмотр объекта, к чему привлекли представителей архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета, управления объектов культурного наследия Одесской ОВА и экспертов. Прокурор уточнил, что заказчик работ ранее согласовывал научно-проектную документацию в профильном департаменте Одесской ОВА. Этот проект предусматривает перечень определенных противоаварийных работ.

"Сейчас мы должны установить, какие именно работы осуществлялись на строительной площадке: то, что предусматривала согласованная документация, или что-то другое. То есть, нам нужно понимать, что привело к последствиям, которые мы сейчас наблюдаем. После завершения всех исследований, допроса соответствующих свидетелей и т.д. можно будет сделать выводы", - сказал Пасхальный.

Он добавил, что следствие знает определенный перечень юридических лиц, которые указаны в официальных документах, - владельца памятника, заказчика противоаварийных работ, подрядчика, проектную организацию. В то же время, устанавливаются конкретные люди, которые проводили работы, находились на объекте и давали соответствующие указания.

Пасхальный отметил, что не должен разглашать некоторую информацию из-за тайны следствия и пояснил, что сейчас устанавливаются все причастные к произошедшему.

По его словам, сейчас проведение любых работ на объекте запрещено, о чем объявлено подрядчику и заказчику.

Скандал с имением Гавсевича в Одессе

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы, возле парка Шевченко, коммерсанты уничтожили уникальное здание, которое является памятником архитектуры-усадьбу Гавсевича, построенную в 1903 году.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины заявили, что это - преступление против культурного наследия. Достопримечательность - на территории центрального исторического ареала и вскоре будет в пределах буферной зоны исторического центра Одессы, внесенного в списки ЮНЕСКО.

Владелец здания не выполнял охранный договор, заключенный еще в 2018 году с областным департаментом культуры, и в январе 2023 года произошло разрушение части конструкций. На прошлой неделе владелец начал на объекте "противоаварийные работы", из-за которых здание уничтожено.

Здание-достопримечательность принадлежит ООО "Универсал Директ", участок, на котором расположен объект, составляет более 0,27 га, и оно передано в срочное платное пользование ООО "Городской андрологический центр" сроком до 19 марта 2039 года. Целевое назначение: для обслуживания и эксплуатации медицинского центра. По некоторым данным, указанное медицинское учреждение ассоциируют с известным бизнесменом Леонидом Климовым, который ранее был депутатом Верховной Рады от Сейчас запрещенной "Партии регионов".

Вас также могут заинтересовать новости: