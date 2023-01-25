Россия пыталась сорвать рассмотрение украинского досье.

Комитет ЮНЕСКО внес памятники исторического центра Одессы в список Всемирного наследия под угрозой.

"Сегодня Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение о внесении культурно-исторического памятника "Исторический центр города-порта Одессы" в список Всемирного наследия под угрозой. Этот шаг позволит защитить культурное наследие Одессы и сохранить ее от русских захватчиков, которые неоднократно направляли свои ракетные удары на город", - говорится в сообщении Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

Отмечается, что для принятия решения были приложены значительные усилия Министерства иностранных дел Украины, Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, Министерства культуры и информационной политики Украины и Одесского городского совета, которое инициировало подготовку номинационного досье.

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Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО выражает благодарность председателю Комитета всемирного наследия Хайфу Аль Могрин за ее решительную позицию и отпор попыткам России сорвать рассмотрение украинского досье во время сессии комитета.

Внесение Одессы в список ЮНЕСКО: подробности

В 2022 году президент Владимир Зеленский в обращении к участникам 215-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО сообщил, что Украина подготовила номинационное досье Одессы для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президент призвал инициировать проведение внеочередной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы решить этот вопрос.

В октябре стало известно, что номинационное досье для включения Одессы в список ЮНЕСКО уже находится во Франции.