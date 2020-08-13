Инвесторы "Укрбуда" перекрыли движение транспорта на одном из проспектов в центре Киева, образовались пробки (фото, карта)

Организаторы акции хотят привлечь внимание властей к тому, что Минобороны не заключает соглашения с "Киевгорстроем" для разблокирования строительства жилья.

Инвесторы "Укрбуда" перекрыли движение транспорта на Воздухофлотском проспекте в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, проспект перекрыт напротив здания Министерства обороны.

По словам организаторов акции, таким образом они хотят привлечь внимание представителей власти к тому, что чиновники оборонного ведомства не заключают соглашения с "Киевгорстроем" для разблокирования строительства ряда жилых объектов.

Сегодня, 13 августа, около 10:00 начался митинг инвесторов корпорации "Укрбуд". В акции принимают участие около 300 человек.

Что происходит на дорогах

Перекрытие проспекта существенную повлияло на ситуацию на дорогах. Сейчас в центре Киева образовались пробки. В частности, транспорт стоит на проспектах Победы и Воздухофлотском, а также прилегающих к ним улицах - Черновола, Жилянской, бульваре Шевченко и других.

Дело "Укрбуда": что известно

Инвесторы столичных жилых комплексов призывают представителей Минобороны подписать соглашения с "Киевгорстроем" для возобновления строительства ЖК "Волшебный город", "Оберег-2" и "Art House".

Государственная корпорация "Укрбуд" остановила строительные работы на большинстве своих объектов. Без жилья рискуют остаться более 13,7 тыс. инвесторов.

12 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что замороженное строительство жилых комплексов "Укрбуда" завершит компания "Киевгорстрой".

22 мая мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что передача объектов "Укрбуда" к "Киевгорстрою" происходит в плановом режиме, однако существует ряд проблемных вопросов, которые должны решить госорганы. Он уточнил, что речь идет о 23 объектах - небольшом офисном центре и 22 жилых комплексах.

17 июня правительство одобрило распоряжение о перезаключении договоров корпорации "Укрбуд" на компанию "Киевгорстрой".

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Автор: Константин Гончаров