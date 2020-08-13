Инвесторы "Укрбуда" перекрыли движение транспорта на одном из проспектов в центре Киева, образовались пробки (фото, карта)
Инвесторы "Укрбуда" перекрыли движение транспорта на Воздухофлотском проспекте в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, проспект перекрыт напротив здания Министерства обороны.
По словам организаторов акции, таким образом они хотят привлечь внимание представителей власти к тому, что чиновники оборонного ведомства не заключают соглашения с "Киевгорстроем" для разблокирования строительства ряда жилых объектов.
Сегодня, 13 августа, около 10:00 начался митинг инвесторов корпорации "Укрбуд". В акции принимают участие около 300 человек.
Что происходит на дорогах
Перекрытие проспекта существенную повлияло на ситуацию на дорогах. Сейчас в центре Киева образовались пробки. В частности, транспорт стоит на проспектах Победы и Воздухофлотском, а также прилегающих к ним улицах - Черновола, Жилянской, бульваре Шевченко и других.
Дело "Укрбуда": что известно
- Инвесторы столичных жилых комплексов призывают представителей Минобороны подписать соглашения с "Киевгорстроем" для возобновления строительства ЖК "Волшебный город", "Оберег-2" и "Art House".
- Государственная корпорация "Укрбуд" остановила строительные работы на большинстве своих объектов. Без жилья рискуют остаться более 13,7 тыс. инвесторов.
- 12 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что замороженное строительство жилых комплексов "Укрбуда" завершит компания "Киевгорстрой".
- 22 мая мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что передача объектов "Укрбуда" к "Киевгорстрою" происходит в плановом режиме, однако существует ряд проблемных вопросов, которые должны решить госорганы. Он уточнил, что речь идет о 23 объектах - небольшом офисном центре и 22 жилых комплексах.
- 17 июня правительство одобрило распоряжение о перезаключении договоров корпорации "Укрбуд" на компанию "Киевгорстрой".
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