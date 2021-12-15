Пленник имеет ряд заболеваний, одно из них может привести к летальному исходу, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Украинец Валерий Матюшенко, которого незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32 на временно оккупированной территории Донецкой области, находится в критическом состоянии.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

"Согласно медицинскому заключению по протоколу ультразвуковой диагностики щитовидной железы, Валерий имеет признаки диффузно-очаговых изменений щитовидной железы и глубокую шейную лимфадопатию с обеих сторон. Промедление с квалифицированным лечением может привести к онкологическому новообразованию", – подчеркнула она.

По словам Денисовой, согласно рекомендациям врача, медобследования с привлечением квалифицированных специалистов должны происходить каждые три месяца, а Матюшенко нуждается в постоянном медикаментозном обеспечении.

Омбудсмен напомнила, что Матюшенко имеет врожденное генетическое заболевание – синдром Туретта, который характеризуется подсознательными постоянными сокращениями мышц. Она рассказала, что после перенесенных пыток, его состояние ухудшилось, а интервал между нервными тиками теперь составляет всего несколько секунд, что приводит к моральному и физическому истощению украинца.

Читайте также"Пустые стулья": в центре Киева прошла акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ и Крыму (фоторепортаж)"По полученной информации, у Валерия Матюшенко случился приступ: узел, образовавшийся в паховой зоне вследствие тяжелых работ в течение 10 месяцев в печально известной тюрьме "Изоляция", оказался паховой грыжей, что повлекло ущемление кишечника. Без оперативного вмешательства ущемление может привести к летальному исходу. В условиях исправительной колонии вовремя оказать нужную медпомощь невозможно", – считает Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что уже четыре года Матюшенко исключают из списков на обмен и не допускают к нему представителей Международного комитета Красного Креста, ОБСЕ и ООН.

"Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно совершить визит к Валерию Матюшенко, способствовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью", – призвала она.

Денисова также попросила координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться в ситуацию для оказания соответствующей помощи и постановки вопроса об освобождении Матюшенко по состоянию здоровья.

Напомним, Валерий Матюшенко – предприниматель и музыкант, он находится в плену боевиков с 15 июля 2017 года. После задержания украинец пережил сильные побои, в результате которых были сломаны ребра.

28 августа 2018 года он был приговорен оккупантами за "шпионаж в пользу Украины" к 10 годам лишения свободы.

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Автор: Антонина Доломанжи