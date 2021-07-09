Медики СИЗО и врачи "скорой" это отрицают и заявляют, что крымский татарин "вполне здоров".

У фигуранта одного из "дел Хизб ут-Тахрир" Сервета Газиева в российском СИЗО случился микроинсульт, однако медики не оказывают ему помощь.

Как сообщает в своем Telegram-канале Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на адвоката украинца, микроинсульт вызвал паралич лица.

Однако, по словам защитника, врач "скорой", которого вызвали в следственный изолятор, это отрицает, и сообщил, что Газиев якобы "вполне здоров" и не нуждается в помощи.

Денисова добавила, что крымский татарин неоднократно жаловался и продолжает жаловаться на обострение хронических заболеваний: желудочно-кишечного тракта, болезни ног, суставов, сердечные и головные боли.

Читайте такжеЛукашенко рассказал якобы о попытке убийства пропагандиста Азаренка и подготовке к подрыву узла связи ВМФ РФРодственники Газиева и правозащитники уже неоднократно заявляли об ухудшении его здоровья, однако в СИЗО ему медицинскую помощь так и не оказывают.

Преследование крымских татар оккупантами в Крыму

27 марта 2019 года в оккупированном Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, большинство из которых - активисты общественного объединения "Крымская солидарность".

27-29 марта российские силовики задержали 23 крымских татар, из них трое находились в Ростове-на-Дону. Это Руслан Сулейманов, Алим Каримов, Рустем Шейхалиев, Меджит Абдурахманов, Яшар Муединов, Билял Адилов, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Иззет Абдуллаев, Асан Яников, Шабан Умеров, Меджит Абдурахманов, Тофик Абдулгазиев, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Аким Бекиров, Фарход Базаров, Сервет Газиев, Сейран Муртаза, Эрфан Османов, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Энвер Аметов и Владлен Абдулкадыров.

Позже были задержаны крымские татары Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следователи также включили в производство по данному уголовному делу.

Они обвиняются в причастности к деятельности исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

Против них возбуждены дела по статье 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

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Автор: Антонина Доломанжи