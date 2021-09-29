В России избит крымский татарин, сообщила Денисова.

В российской тюремной больнице избили украинского политзаключенного Сервета Газиева и побрили ему бороду.

Об этом в Facebook написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"К крымскому татарину Сервету Газиеву, который незаконно удерживается в СИЗО-5 в Ростовской области, применено физическое насилие – его повалили на пол, нанесли удары по спине, скрутили руки и побрили бороду", – написала она.

По словам Денисовой, это произошло перед его выпиской из межобластной туберкулезной больницы №19 в Ростове-на-Дону, где Газиев находился из-за ухудшения самочувствия на фоне перенесенного микроинсульта.

Читайте такжеУ политзаключенного Газиева в российском СИЗО случился микроинсультОмбудсмен подчеркнула, что состояние здоровья крымского татарина вызывает серьезное беспокойство, поскольку в российском следственном изоляторе ему регулярно не оказывается медицинская помощь, а теперь у него еще и болит шея и немеет рука из-за избиения работниками тюремной больницы.

"Вопиющее отношение к Сервету Газиеву является местью Кремля за его твердую позицию говорить на родном крымскотатарском языке в СИЗО и во время судебных заседаний, а также постоянное отстаивание своих прав. Такие действия в отношении нашего согражданина расцениваю как пытки, бесчеловечное обращение и нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод", – подчеркнула она.

Денисова заявила, что требует от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой безотлагательно восстановить нарушенные права Газиева и обеспечить необходимую медицинскую помощь, а также содействовать в избрании другой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу из-за критического состояния здоровья гражданина Украины.

Она также призвала генерального прокурора РФ Игоря Краснова дать правовую оценку преступным действиям работников тюремной больницы в отношении украинского гражданина и привлечь виновных к уголовной ответственности.

"Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, Председателю ОБСЕ Анн Линде остановить произвол страны-оккупанта, продолжать политически-санкционное давление на РФ ради немедленного освобождения всех узников Кремля", – подытожила омбудсмен.

Напомним, 27 марта 2019 года в оккупированном Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, большинство из которых – активисты общественного объединения "Крымская солидарность".

В результате обысков 27-29 марта российские силовики задержали 23 крымских татар, в частности, Сервета Газиева.

Задержанных обвиняют в причастности к деятельности исламской партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

Против крымских татар возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Дело этой группы задержанных слушает Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Автор: Антонина Доломанжи