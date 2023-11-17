Высокая стоимость жилья и неполная занятость являются проблемами для вновь прибывших

Канада долгое время была излюбленным местом иммигрантов, ищущих лучшую жизнь в этой стране. Почти четверть всех канадцев являются иммигрантами, а с начала войны страна приняла почти 200 тысяч украинских беженцев. В то же время, как пишет Bloomberg, высокие цены в канадских мегаполисах заставляют многих из них возвращаться домой.

Как отмечают в социальных службах, вновь прибывшие граждане в Канаде больше всего страдают от повышения цен, особенно на жилье. Хотя одной основной причины для возвращения украинцев домой нет, но высокие затраты являются одним из наиболее упоминаемых факторов.

"Человек не в состоянии найти деньги, но ему нужно платить за очень высокую аренду, продукты... и такие расходы сильно бьют по карману иммигранта. Ни работы, ни денег, возвращаются в Украину, где все знакомо", - отмечают представители соцслужб.

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Такие тенденции подтверждаются новыми исследованиями, свидетельствующими о том, что в последние годы все больше приезжих решили покинуть Канаду, поскольку ухудшение доступности жилья, напряженная система здравоохранения и неполная занятость вызывают разочарование в возможностях, предлагаемых страной.

Одной из самых больших проблем является стоимость аренды жилья. Так, стоимость аренды квартир в Торонто составляет 2614 канадских долларов, что равно почти полному доходу до налогообложения человека, работающего полный рабочий день за минимальную зарплату.

Другие расходы также растут. Хотя инфляция замедляется, она все еще составляет 3,8%, "слишком высоко для комфорта". В сентябре расходы на продукты выросли на 5,8% в год, тогда как на газ цены подскочили на 7,5%.

По данным группы социальных служб Operation Ukrainian Safe Haven, основная часть украинских иммигрантов в Канаде сосредоточена в Онтарио, самой густонаселенной провинции страны. Согласно данным о финансовой помощи, 40% последних украинских иммигрантов поселились в Онтарио, 21,4% поселились в Альберте, а 10,3% уехали в Манитобу.

Украинские беженцы - новости

Ранее сообщалось, что Канада запустит программу для постоянного проживания украинских беженцев. Право на участие в ней будут иметь украинцы, проживающие в Канаде с временным статусом и имеющие одного или более членов семьи в этом государстве.

По данным Евростата, по состоянию на 30 сентября 2023 года статус временной защиты в странах ЕС имели 4 млн 186,17 тысяч человек, покинувших Украину с начала войны. Основными странами ЕС, которые приняли получателей временной защиты из Украины, были Германия, Польша и Чехия.

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