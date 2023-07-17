Право на участие в программе будут иметь украинцы, проживающие в Канаде с временным статусом и имеющие одного или более членов семьи в этом государстве.

Власти Канады запускают новую иммиграционную программу для украинских беженцев. Она позволит украинским семьям, находящимся в стране, получить статус постоянных резидентов.

Об этом сказал министр иммиграции Шон Фрейзер. Он пояснил, что Канада предоставит спасение разделенным семьям, благодаря этой программе воссоединения, и поможет им обустроить жизнь в новых общинах страны.

Право на участие в программе будут иметь украинцы, проживающие в Канаде с временным статусом и имеющие одного или более членов семьи в этом государстве.

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Запуск программы запланирован на октябрь этого года. Программа будет бесплатной и будет действовать в течение года.

Украинские беженцы в Канаде

С начала полномасштабного вторжения РФ в Канаду выехало много украинцев. Власти страны с тех пор всячески поддерживают украинских беженцев. В частности, 18 марта прошлого года Канада начала временную миграционную программу для украинских граждан в связи с войной.

Программа называется "разрешение на экстренные путешествия Канада-Украина" (CUAET). В рамках этой программы украинцам и членам их семей предлагается бесплатный, расширенный временный статус и предоставляется разрешение на работу, учебу и пребывание в стране.

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