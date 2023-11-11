Согласно данным Евростата, на конец сентября основными странами ЕС, принявшими получателей временной защиты из Украины, были Германия, Польша и Чехия.

Количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Евросоюзе в сентябре выросло на 31,9 тысяч человек.

По данным Евростата, по состоянию на 30 сентября 2023 года статус временной защиты в странах ЕС имели 4 млн 186,17 тысяч человек, покинувших Украину с начала войны.

"По сравнению с концом августа 2023 года количество бенефициаров временной защиты от Украины в ЕС увеличилось на 31 920 (+0,8%). Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+19 205; +1,6%), Нидерландах (+3 685); +2,8%) и Ирландии (+2 875; +3,2%)", - указывает статистическое ведомство.

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В августе прирост составил 1%, или 41,3 тысяч человек, в июле и июне – по 1,1%, или 45,9-45,8 тысяч человек, тогда как в мае и апреле – 1,4-1,3% или 57,3-51,0 тысяч человек. Все эти шесть месяцев наибольший прирост наблюдался в Германии – суммарно почти 130 тысяч человек, за которой следует Чехия – 47,3 тысяч человек.

Однако, как отметил Евростат, в сентябре в Чехии впервые было зафиксировано сокращение количества лиц, пользующихся временной защитой, и сразу на 7125 или 2%, тогда как в Польше, возглавлявшей все последние месяцы этот список, в сентябре сокращение составило 1895 человек, или 0,2% против 1,1% в августе.

Кроме того, в сентябре еще в трех странах уменьшилось количество беженцев из Украины с указанным статусом: во Франции – на 2155, или на 3,2%, в Словении – на 405, или на 4,6% и в Люксембурге на 10, или на 0,2%.

Согласно данным Евростата, на конец сентября основными странами ЕС, принявшими получателей временной защиты из Украины, были Германия (1 млн 194,90 тысяч человек; 28,3% от общего количества), Польша (958,66 тысяч человек); 23,1%) и Чехия (357,96 тысяч человек; 8,8%). Суммарная доля этих трех стран составляет 60,2%.

Украинские беженцы в Европе - детали

Власти Германии после длительных споров между федеральным центром и регионами согласовали новый порядок распределения расходов на расселение и содержание беженцев. Для самих беженцев предусмотрено сокращение размера пособий.

Федеральный совет Швейцарии решил не отменять статус защиты S для украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Его украинцам, которые были вынуждены уехать из страны из-за российского вторжения, предоставляют с 12 марта 2022 года.

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