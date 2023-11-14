Швейцария отменит для украинцев получение обязательного разрешения на работу.

Власти Швейцарии намерены упростить процедуру трудоустройства для украинских беженцев.

Как сообщает swissinfo.ch, планируется отменить обязательное разрешение на работу, которое выдает местная власть. Ожидается, что устранение бюрократических препятствий увеличит долю трудоустроенных украинцев вдвое.

Федеральный совет намерен в течение 2024 года удвоить долю украинских беженцев, имеющих постоянную работу – до 40%. Цель власти также состоит в том, чтобы беженцы в меньшей степени загружали систему социального обеспечения.

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Сейчас в Швейцарии работает 20% украинцев со статусом S. Одно из препятствий к выходу на рынок труда для беженцев заключается в необходимости получения разрешения на работу.

Политики убеждены, что процедуру получения разрешения на работу для украинцев с видом на жительство категории S следует отменить.

"Украинцы от этого только выиграют, потому что именно необходимость ходить по инстанциям отталкивает многих от активного поиска работы. Кроме того, в такой ситуации работодатели станут в целом более привлекательными для беженцев, да и у властей будет меньше работы", – пояснила депутат федерального парламента Корина Гредиг.

Когда разрешение отменят, украинцам нужно будет просто уведомлять власти о факте своего трудоустройства.

Отмечается, что окончательное решение Национального совета (большая палата парламента Швейцарии) может принять через несколько недель.

Украинские беженцы в Швейцарии

5 ноября 2023 года Швейцария продлила статус защиты для украинских беженцев.

Федеральный совет Швейцарии решил не отменять статус защиты S для украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Его украинцам, которые были вынуждены уехать из страны из-за российского вторжения, предоставляют с 12 марта 2022 года.

В то же время, впервые была определена цель по интеграции беженцев на рынке труда. К концу 2024 года 40 процентов трудоспособных лиц со статусом защиты S должны быть трудоустроены.

По состоянию на конец октября 2023 года статус защиты S в Швейцарии имели около 66 тысяч украинцев. Статус защиты S действует до тех пор, пока его не отменит Федеральный совет. Условием его отмены является длительная стабильность в Украине, при которой население больше не будет подвергаться серьезной общей опасности.

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