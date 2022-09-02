В ГСЧС призвали с пониманием отнестись к необходимости проверки работы системы оповещения.

Украинцам от ГСЧС придут сообщения о возможной угрозе. Их будут расслылать в период с 7 сентября по 10 октября в ряде областей. Таким способом в Украине будут тестировать дополнительную систему оповещения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Тестирование новой системы коснется жителей Винницкой области и ряда других. В ведомстве призвали сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проверке системы оповещения.

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"В период с 7 сентября по 10 октября в ряде областей, в частности в Винницкой области, планируется проведение тестирования рассылки через сети операторов мобильной связи "Киевстар", "Водафон" и "Лайфселл" информационных сообщений о возможных угрозах. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к необходимости проверки работы указанной системы оповещения", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Ранее УНИАН уже писал, что в Украине заработало приложение "ТиХто" (ТyHto) для мгновенной проверки подозрительных личностей. Сервис будет особенно полезен для СБУ, Нацгвардии и бойцов ТрО.

В свою очередь украинские спасатели запустили интерактивную карту с заминированными и опасными участками. Можно ежедневно отслеживать детальную динамику работ по разминированию в разрезе регионов.

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