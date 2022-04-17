Если вам стали приходит такие сообщения – не пугайтесь.

Утром воскресенья жителям различных регионов Украины стали приходить пугающие оповещения об чрезвычайной ситуации.

В ГСЧС успокаивают – сейчас проходит тестирование системы экстренного оповещения населения, о которой упоминалось ранее.

Ее особенность заключается в том, что сообщения сразу выводится на экран телефона, поверх всех программ или для заблокированного экрана, с одновременным громким предупредительным звуковым сигналом.

Это делается для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях.

Больше всего таких оповещений, судя по реакции в соцсетях, получили абоненты lifecell и Kyivstar. На данный момент выглядит слегка недоработано, но в скоро времени обещают допилить.

Ранее УНИАН уже писал, что в Украине заработало приложение "ТиХто" (ТyHto) для мгновенной проверки подозрительных личностей. Сервис будет особенно полезен для СБУ, Нацгвардии и бойцов ТрО.

В свою очередь украинские спасатели запустили интерактивную карту с заминированными и опасными участками. Можно ежедневно отслеживать детальную динамику работ по разминированию в разрезе регионов.

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