Сервис будет особенно полезен для СБУ, Нацгвардии и бойцов ТрО.

В Украине заработало приложение "ТиХто" (ТyHto) для мгновенной проверки подозрительных личностей. Сервис при поддержке киберспециалистов СБУ разработали команды YouControl и Artellence.

Его основная цель – упростить процедуру проверки подозрительных лиц на блокпостах, на улицах во время комендантского часа, на входе в укрытие или в других ситуациях. Однако ознакомиться с возможностями может каждый.

Благодаря ему можно проверить:

соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт недействительным и считается ли он потерянным;

находится ли человек в государственном розыске;

наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов;

есть ли лицо включено в список военных террористов и ДРГ или базы "Миротворец";

находится ли авто в розыске.

Приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц, а работает с информацией из открытых реестров.

Загрузить приложение можно по ссылкам: Google Play & App Store.

Ранее УНИАН собрал список сервисов, которые в условиях войны отменили плату для граждан Украины. На некоторых из них украинцы могут бесплатно читать книги, получить медицинскую консультацию и учить иностранные языки.

Также мы делились подборкой полезных, и, что не менее важно, проверенных Telegram-чатботов, которые должны быть у каждого украинца. Эти чаты полезны и для гражданских, и для наших защитников и вообще для борьбы в противостоянии с оккупантами.

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