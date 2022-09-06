По его словам, пренебрегать и медлить не стоит.

Советник руководителя Офиса президента Украины и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов посоветовал украинцам обязательно подготовить тревожный чемодан с едой на случай непредвиденных обстоятельств.

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.

"Все зависит от того, где человек находится. Есть две причины. Первая причина - это бедность. Вторая - это близость к передовой, где могут быть перебои с поставками. Надо иметь тревожную сумку с собой, где будут документы и другие вещи. Так вот, в этой сумке надо еще еду и воду иметь. Желательно, чтобы у всех это было. Пожалуйста, не медлите", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, утром 6 сентября российские войска обстреляли центральную часть Харькова. В результате обстрела сильно пострадал жилой дом и повреждено административное здание. Позже стало известно, что из-под руин жилого дома в Харькове спасли трех людей.

Также утром 6 сентября оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. Взрывы в Кривом Роге прозвучали во время тревоги. По предварительной информации, работала ПВО. Вскоре ТГ-каналы сообщили, что после "прилета" над городом поднимается столб дыма.

Позже стало известно, что воздушные силы Украины сегодня утром сбили один вертолет оккупантов Ка-52 и пять из шести высокоточных ракет, выпущенных с Каспийского моря.

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