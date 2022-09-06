Спасатели продолжают разбирать завалы в центре города.

Двух женщин и мужчину спасли из-под руин жилого дома в Харькове после обстрелов сегодня утром.

Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Спасатели разбирают завалы в центре Харькова. Из-под развалин жилого дома уже спасли трех человек - двух женщин и мужчину. Предварительно, не пострадали", - отметил он.

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По словам Терехова, спасательные работы продолжаются.

Как сообщал УНИАН, утром 6 сентября российские войска обстреляли центральную часть Харькова.

В результате обстрела сильно поврежден жилой дом и административное здание.

Напомним, в ночь на 6 сентября российские захватчики снова обстреляли Индустриальный район Харькова. В одном случае зафиксировали попадание в частный жилой дом. При разборе завалов на месте инцидента нашли тело женщины.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Харьков систематически подвергается вражеским обстрелам.

В британской разведке считают, что войска РФ ежедневно обстреливают его, чтобы удержать на этом направлении украинские силы.

Так, 17 августа российские оккупанты попали ракетой в трехэтажный жилой дом на Салтовке. Сообщалось о 7 погибших и 16 раненых, среди которых 11-летний ребенок.

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