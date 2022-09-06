Двух женщин и мужчину спасли из-под руин жилого дома в Харькове после обстрелов сегодня утром.
Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Спасатели разбирают завалы в центре Харькова. Из-под развалин жилого дома уже спасли трех человек - двух женщин и мужчину. Предварительно, не пострадали", - отметил он.
По словам Терехова, спасательные работы продолжаются.
Как сообщал УНИАН, утром 6 сентября российские войска обстреляли центральную часть Харькова.
В результате обстрела сильно поврежден жилой дом и административное здание.
Напомним, в ночь на 6 сентября российские захватчики снова обстреляли Индустриальный район Харькова. В одном случае зафиксировали попадание в частный жилой дом. При разборе завалов на месте инцидента нашли тело женщины.
Как известно, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Харьков систематически подвергается вражеским обстрелам.
В британской разведке считают, что войска РФ ежедневно обстреливают его, чтобы удержать на этом направлении украинские силы.
Так, 17 августа российские оккупанты попали ракетой в трехэтажный жилой дом на Салтовке. Сообщалось о 7 погибших и 16 раненых, среди которых 11-летний ребенок.