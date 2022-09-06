Ракеты были выпущены с самолетов Ту-95, с севера Каспийского моря.

Воздушные силы Украины сегодня утром сбили еще один вертолет оккупантов Ка-52 и пять из шести высокоточных ракет, выпущенных с Каспийского моря.

Об этом во время информационного телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Утро начинается с хороших новостей: сбит еще один вертолет оккупантов Ка-52 зенитно-ракетными войсками воздушных сил", - сказал он.

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Также, по словам Игната, во время воздушной тревоги, которая звучала утром в большинстве областей страны, сбиты 5 из 6 ракет оккупантов, класса Ха-101, которые считаются высокоточными.

"Также есть еще один хороший результат: сбивание 5 из 6 ракет Ха-101, которые оккупанты выпустили буквально сегодня утром, когда звучала воздушная тревога в стране, с самолетов Ту-95, с севера Каспийского моря", - сообщил представитель Воздушных сил.

Напомним, сегодня утром по всей Украине была оглошена воздушная тревога. Впоследствии появилась информация о взрывы в Кривом Роге - оккупанты нанесли ракетные удары по городу. По предварительной информации, работала ПВО. Вскоре ТГ-каналы сообщили, что после "прилета" над городом поднимается столб дыма.

Как сообщал УНИАН, вчера в районе Кривого Рога противовоздушная оборона сбила вражескую ракету.

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