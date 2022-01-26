Возможное вторжение РФ в Украину очень тревожит граждан. Многие украинцы хотят подготовиться к возможным военным действиям. Самая простая подготовка, которую может сделать каждый человек - сбор тревожного чемоданчика.
Тревожный чемодан понадобится даже тем, кто не верит во вторжение России. Ведь такая вещь будет полезна в любой чрезвычайной ситуации, такой как пожар, природная катастрофа или террористический акт. Поэтому иметь такую чемоданчик важно каждой семье.
- Тревожный чемодан - что это такое и с чего начать
- Тревожный чемодан: что положить
- Что положить в аптечку
- Запас еды для тревожного чемодана
Тревожный чемодан - что это такое и с чего начать
Тревожный чемодан - это сумка или рюкзак с самыми необходимыми вещами в любой чрезвычайной ситуации. В нее входят: копии документов, одежда, лекарства, инструменты, средства гигиены и еда. Такой чемодан можно укомплектовать заранее, чтобы быстро эвакуироваться в опасной ситуации.
Готовый тревожный чемодан можно купить в военном магазине, или же собрать необходимые вещи самостоятельно. Удобнее всего использовать прочный рюкзак вместимостью 30 л.
Тревожный чемодан: что положить
- Копии документов. Заранее сделайте копии паспорта, автомобильных прав, документов на недвижимость, детских документов и других.
- Дубликаты ключей от дома и автомобиля.
- Деньги - обязательно положите карты или наличные.
- Мобильный телефон с зарядным устройством. Можно купить недорогие телефоны, которые долго держат заряд. Средства связи помогут быть в курсе событий определенное время.
- Фонарь с батарейками.
- Механические часы - чтобы всегда знать актуальное время.
- Инструменты - мультитул, скотч, зажигалка, перочинный нож.
- Набор иголок и ниток.
- Посуда - ложка, чашка, походный котелок, турка. Для приготовления пищи в любых условиях. Желательно, чтобы вся посуда была железной.
- Средства гигиены - зубная паста, щетка, влажные салфетки, туалетная бумага, женские прокладки.
- Одежда. Желательно брать вещи, которые занимают мало места. Положите несколько пар носков и нижнего белья, брюки, свитер, варежки, шапку, плащ-дождевик, удобную обувь.
- Водка или медицинский спирт. Для обеззараживания и разведения огня.
- Пачка презервативов. Понадобятся в разных ситуациях.
Что положить в аптечку
Обязательно укомплектуйте аптечку для чрезвычайной ситуации. Не забывайте, что все лекарства имеют срок годности. В аптечку стоит положить парацетамол, антибиотики в порошках, глазные капли, активированный уголь, жаропонижающие средства, лекарства против кишечной инфекции и диареи (фталазол, иммодуим т. д), срдества от отравления (атоксил). Не забудьте положить йод, бинты, вату и лейкопластырь.
Запас еды для тревожного чемодана
В чемодан стоит положить долго хранящуюся еду, которая легко готовится и имеет высокую калорийность. Возьмите рыбные консервы, тушенку, галеты, суповые наборы, макароны и крупы. Рекомендуется также купить калорийные сладости с большим сроком хранения: сгущенку, шоколад, "сникерсы".