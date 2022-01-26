Тревожный чемодан будет полезен в любых чрезвычайных ситуациях и катастрофах.

Возможное вторжение РФ в Украину очень тревожит граждан. Многие украинцы хотят подготовиться к возможным военным действиям. Самая простая подготовка, которую может сделать каждый человек - сбор тревожного чемоданчика.

Тревожный чемодан понадобится даже тем, кто не верит во вторжение России. Ведь такая вещь будет полезна в любой чрезвычайной ситуации, такой как пожар, природная катастрофа или террористический акт. Поэтому иметь такую чемоданчик важно каждой семье.

Тревожный чемодан - что это такое и с чего начать

Тревожный чемодан - это сумка или рюкзак с самыми необходимыми вещами в любой чрезвычайной ситуации. В нее входят: копии документов, одежда, лекарства, инструменты, средства гигиены и еда. Такой чемодан можно укомплектовать заранее, чтобы быстро эвакуироваться в опасной ситуации.

Готовый тревожный чемодан можно купить в военном магазине, или же собрать необходимые вещи самостоятельно. Удобнее всего использовать прочный рюкзак вместимостью 30 л.

Тревожный чемодан: что положить

Копии документов . Заранее сделайте копии паспорта, автомобильных прав, документов на недвижимость, детских документов и других. Дубликаты ключей от дома и автомобиля. Деньги - обязательно положите карты или наличные. Мобильный телефон с зарядным устройством. Можно купить недорогие телефоны, которые долго держат заряд. Средства связи помогут быть в курсе событий определенное время. Фонарь с батарейками. Механические часы - чтобы всегда знать актуальное время. Инструменты - мультитул, скотч, зажигалка, перочинный нож. Набор иголок и ниток . Посуда - ложка, чашка, походный котелок, турка. Для приготовления пищи в любых условиях. Желательно, чтобы вся посуда была железной. Средства гигиены - зубная паста, щетка, влажные салфетки, туалетная бумага, женские прокладки. Одежда . Желательно брать вещи, которые занимают мало места. Положите несколько пар носков и нижнего белья, брюки, свитер, варежки, шапку, плащ-дождевик, удобную обувь. Водка или медицинский спирт. Для обеззараживания и разведения огня. Пачка презервативов . Понадобятся в разных ситуациях.

Что положить в аптечку

Обязательно укомплектуйте аптечку для чрезвычайной ситуации. Не забывайте, что все лекарства имеют срок годности. В аптечку стоит положить парацетамол, антибиотики в порошках, глазные капли, активированный уголь, жаропонижающие средства, лекарства против кишечной инфекции и диареи (фталазол, иммодуим т. д), срдества от отравления (атоксил). Не забудьте положить йод, бинты, вату и лейкопластырь.

Запас еды для тревожного чемодана

В чемодан стоит положить долго хранящуюся еду, которая легко готовится и имеет высокую калорийность. Возьмите рыбные консервы, тушенку, галеты, суповые наборы, макароны и крупы. Рекомендуется также купить калорийные сладости с большим сроком хранения: сгущенку, шоколад, "сникерсы".

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