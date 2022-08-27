По словам президента, украинская авиация крепкая, и она будет среди самых современных, это однозначно, этого уже не изменить.

В День авиации президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским летчикам.

За полгода 18 из них получили звание Героя Украины, еще десятки отмечены государственными наградами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"Сегодня в нашем государстве традиционно в последнюю субботу августа отмечается День авиации. Профессиональный праздник людей, без которых не представить современность, и без которых не представить независимость нашего государства. Россия надеялась уничтожить нашу авиацию в первые же часы полномасштабного вторжения. И, конечно, это у врага была совершенно безумная цель, как и многие другие подобные цели. Воздушные силы Украины были сохранены, и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задачи. За полгода 18 летчиков получили звание Героя Украины. Еще десятки отмечены государственными наградами. Их умения, боевые результаты стали настоящей легендой, и я неоднократно слышал наивысшую похвалу нашей авиации от представителей армий и государств наших партнеров", - подчеркнул глава государства.

Відео дня:

По его словам, украинская авиация крепкая, и она будет среди самых современных, это однозначно, этого уже не изменить.

"Но и в тех чрезвычайно сложных условиях, которые есть сейчас, украинские пилоты демонстрируют высочайший класс. Сегодня я благодарю всех наших летчиков, всех, кто обеспечивает полеты, готовит технику к полетам, и всех, кто помогает украинской военной авиации быть способной выполнять боевые задачи", - сказал президент.

Напомним, в Офисе президента назвали переговоры с Россией "смертным приговором".

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