Информация о пострадавших уточняется, на эту минуту госпитализированных нет.

Вследствие утренних ударов по Харькову разрушен многоквартирный дом в центральной части города.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что на местах работают все профильные службы.

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"Информация о пострадавших уточняется. На эту минуту госпитализированных нет", - сообщает Синегубов.

Позже стало известно, что в результате еще одного обстрела оккупантами Харькова повреждено административное здание.

Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Еще один "прилет" тоже в центральную часть Киевского района. Повреждено административное здание. Информации о пострадавших на данную минуту нет", - сообщил он.

При этом Терехов добавил, что жилой дом по месту первого "прилета" пострадал сильно.

Напомним, в ночь на 6 сентября российские захватчики снова обстреляли Индустриальный район Харькова. В одном случае зафиксировали попадание в частный жилой дом. При разборе завалов на месте инцидента нашли тело женщины.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Харьков систематически подвергается вражеским обстрелам.

В британской разведке считают, что войска РФ ежедневно обстреливают его, чтобы удержать на этом направлении украинские силы.

Так, 17 августа российские оккупанты попали ракетой в трехэтажный жилой дом на Салтовке. Сообщалось о 7 погибших и 16 раненых, среди которых 11-летний ребенок.

Напомним, что в городе установили первую остановку-укрытие, в которой можно будет спрятаться и переждать воздушную тревогу. Всего в Харькове хотят установить 25 таких конструкций.

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