Российская государственная пропаганда в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена, подчеркнул глава МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз запретить трансляцию российских пропагандистских ресурсов за подстрекательство к геноциду украинского народа.

Об этом Кулеба написал в Twitter, отметив при этом, что подстрекательство к геноциду украинцев на российском государственном телевидении сейчас "в разгаре".

"Они признают, что Россия бомбит критически важную инфраструктуру Украины, чтобы создать невыносимые условия жизни для мирного населения, и призывают к новым ударам. Российская государственная пропаганда в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена", - написал министр, комментируя опубликованные проектом Russian Media Monitor фрагменты из эфира российского телеканала.

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Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране начались аварийные отключения электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября 2022 года Минэнерго заявило о том, что Россия пытается остановить украинские АЭС.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов.

19 ноября в ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

В тот же день, 19 ноября, стало известно о том, что Украина тестирует получение электроэнергии из Европы.

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