Но если этого не происходит, то это означает, что они в этом не заинтересованы.

США и Китай обладают достаточным влиянием, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News. По мнению Зеленского, у этих стран достаточно влияния, чтобы остановить Путина "в ходе одной встречи".

"Если Китай и США введут санкции или заявят, что введут их, остановят экспорт и импорт между Россией и этими странами, это будет конец войны", – пояснил президент.

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Зеленский отметил, что мировая стабильность зависит от таких крупных игроков, и если они не останавливают Путина, это означает, что они в этом не заинтересованы.

Кроме того, украинский президент назвал большой ошибкой попытки великих держав решать будущее без участия меньших стран. По его словам, если Трамп, Си и Путин будут решать что-то по Украине без нее, это останется лишь разговорами.

В связи с этим он отметил, что война начинается на поле боя, и "любой прогресс на пути к миру возможен только при условии прекращения огня на поле боя".

Но, как показывают действия Кремля, в частности удары по гражданским лицам, повторные удары по спасателям, Путин не стал более гибким, как об этом заявили переговорщики из США, и он продолжает преследовать давнюю цель – капитуляцию Украины, отметил президент.

Примечательно, что интервью вышло на фоне трехсторонней встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Шэньчжэне, на которую Украину не пригласили.

Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Китае

19 ноября в китайском городе Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должна состояться первая трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина.

Среди главных тем переговоров ожидаются контроль над ядерным оружием, международная безопасность и война США и Израиля против Ирана. Позиция в отношении Украины остается неоднозначной: ранее в Вашингтоне заявляли, что Трамп не планирует поднимать этот вопрос, однако впоследствии американский президент выразил намерение обсудить российскую войну против Украины.

Накануне саммита, 18 ноября, Путин и Си Цзиньпин уже провели двусторонние переговоры, которые длились более двух часов. По информации Кремля, они обсудили войну в Украине и возможные пути её завершения.

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