Советник председателя ОП подчеркнул, что Киев и Украина выстоят.

Массированными ударами по украинской инфраструктуре, Россия пытается оказывать "энергетический геноцид".

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Скажем откровенно: Россия пытается оказывать "энергетический геноцид", но Киев и Украина выстоят. План противодействия прост: системы ПВО, защита объектов инфраструктуры, оптимизация потребления. Государство эффективно преодолевает эти вызовы", - отметил он.

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Также, по словам Подоляка, Киев работает над решениями вместе с партнерами.

Отключение света в Украине: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 ноября, из-за увеличения потребления электроэнергии НЭК "Укрэнерго" временно прекратила действие графиков почасовых отключений в Киеве и семи областях и применила аварийные ограничения электроснабжения.

Сегодня в "Укрэнерго" рассказали, в каких областях будут почасовые отключения света. Во время действия почасовых графиков отключений найти информацию о них можно на сайте, в личном кабинете или в соцсетях оператора системы распределения (облэнерго).

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