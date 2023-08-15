Женщина случайно не заметила, как ее разговоры о религии превратились в пропагандистскую чушь.

Прихожанка УПЦ МП под Киево-Печерской лаврой выдала порцию бреда об Украине, России и кровавой войне.

Как сообщает "Громадське", во время общения с журналистами женщина доказывала, что УПЦ МП якобы стала жертвой политических репрессий. Впрочем, затем ее религиозные мысли переросли в типичные русские нарративы.

"Украина - это экспериментальная страна, эксперимент. Если бы Россия стреляла, она бы все бомбила. Это договорняк, война-это натовский договорняк", - заявила опальная прихожанка.

Что происходит в Лавре сегодня

Утром 15 августа в соцсетях ширятся видео, на которых в помещения Лавры пытаются войти представители комиссии Минкульта, срывая с дверей некоторых корпусов замки. Рядом находится большое количество правоохранителей, а также верующих УПЦ МП.

Ранее в заповеднике Киево-Печерская лавра сообщили, что еще с 11 августа в трех помещениях Лавры забаррикадировались верующие УПЦ МП.

Напомним, что попытки освободить помещение Лавры от представителей УПЦ МП продолжаются еще с марта, когда монахи официально должны были выселиться, ведь заповедник разорвал с УПЦ договор об аренде. Верующие не пропускали комиссию Минкульта в помещения. Впоследствии к большинству из них все же удалось получить доступ, однако некоторые до сих пор остаются под контролем представителей УПЦ несмотря на судебные решения о необходимости их выселения.

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