Объекты Нижней Лавры переданы государственному заповеднику "Киево-Печерская Лавра".

Сегодня, 10 августа, Хозяйственный суд города Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (мужской монастырь) Украинской православной церкви вернуть имущество национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Об этом сообщает в Telegram Министерство культуры и информационной политики (МКИП).

Отмечается, что после долгих судебных слушаний наконец было принято решение о возвращении музею 79 объектов Нижней Лавры.

В министерстве напомнили, что вчера, 9 августа, Хозяйственный суд города Киева по другому делу признал законным расторжение договора бесплатного пользования, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (мужской монастырь) УПЦ и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра". При этом основанием для расторжения договора стал ряд нарушений, которые были установлены во время проверки комиссией МКИП и заповедником.

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Противостояние вокруг Лавры

Как сообщал УНИАН, противостояние вокруг Киево-Печерской лавры продолжается не первый месяц. Еще в марте 2023 УПЦ МП должна была освободить все помещения Лавры, потому что заповедник разорвал с ней договор об аренде. Возле Лавры стояли сторонники этой церкви и препятствовали комиссии Минкульта пройти в помещение, чтобы описать имущество и опломбировать помещение. Происходили постоянные словесные перепалки, иногда толкотня, молитвы и проклятия.

Только 6 июля правоохранителям удалось разблокировать доступ к нескольким корпусам Лавры.

И. о. директора заповедника Максим Остапенко сказал, что Московский патриархат должен до конца года передать объекты культурного наследия и мощей святых в государственный заповедник "Киево-Печерская Лавра".

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