Пока военнообязанный не идет в ТЦК, его нельзя называть уклонистом.

Ведущий юрисконсульт Nota Group Антон Маринич заявил, что в Украине пока не совсем понимают, что делать с уклонистами, поскольку в самом законодательстве нет такого понятия.

"Это неформальная терминология, она не является юридической, чтобы охарактеризовать действия личности. Это так же как при краже называют вором, при мошенничестве – мошенником. Но процессуального статуса такого нет", - объясняет Маринич в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, уклонистом можно считать военнообязанного, на которого завели уголовное производство, что происходит при игнорировании "боевой" повестки. Обычно первую повестку вручают для уточнения данных в ТЦК. Далее человека могут направить на прохождение ВЛК и только в случае пригодности выдают документ для прохождения военной службы. Однако пока военнообязанный не идет в ТЦК, его нельзя называть уклонистом.

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Юрисконсульт напомнил, что в последние месяцы украинцы видели, как сотрудники ТЦК порой довольно грубо задерживают мужчин и везут в военкоматы. При этом делать они этого не имеют права.

"Никаких полномочий у ТЦК для задержания нет. Они имеют свой алгоритм действий, если лицо не явилось по повестке. Они могут уведомить органы Национальной полиции, у них есть утвержденная форма уведомления, и тогда Нацполиция может доставить это лицо в ТЦК с целью составления протокола. Это привлечение за неявку. Поэтому все эти силовые задержания являются абсолютно незаконными", – пояснил Маринич.

Задержание возможно только если человек не пришел в военкомат по "боевой" повестке. Если же военнообязанный проигнорировал первые несколько повесток и в военкомате обратили на это внимание, человека ждет штраф за административное правонарушение.

"Все надо доказывать. Мужчины же не стоят под ТЦК, когда состоится следующее вручение, никто не знает. Возможно, кто-то прячется, кто-то уехал, возможно, есть основания для отсрочки и эти данные нужно лишь актуализировать. Нет конкретных действий, все зависит от воли ТЦК. Если они видят, что есть уголовная ответственность, тогда да. Недавно озвучивали такую ситуацию - человек 14 раз посещал ТЦК, дважды не посещал и его привлекли к уголовной ответственности", - рассказал юрист.

Уклонение от мобилизации

Как сообщал УНИАН, почти ежедневно в Украине судят уклонистов - в разных регионах, людей разного возраста и социального статуса. Однако львиная доля подсудимых получают одно типичное наказание. И хотя оно довольно "мягкое", это не освобождает от повторной мобилизации.

Недавно адвокат Александр Камша, арбитражный управляющий юридической фирмы Ильяшев и партнеры, пояснил, при каких условиях гражданин считается уклонистом и будет нести административную или уголовную ответственность.

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