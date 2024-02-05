Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В Сумской области ограниченно годного мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы из-за уклонение от мобилизации. Соответствующий приговор, опубликованный в Едином реестре судебных решений, вынес Лебединский районный суд.

Отмечается, что мужчина не имел оснований для отсрочки от призыва. Однако во время попытки вручить ему повестку для прохождения службы по мобилизации, мужчина отказался ее получать аргументируя это тем, что служить не может из-за состояния здоровья.

Врач-терапевт Лебединской больницы им.К. А. Зильберника на судебном заседании сообщил, что мужчина проходил ВЛК еще в мае 2022 года, но заключение врачей получил 24 октября 2022 года, поскольку находился на обследовании. Комиссия признала обвиняемого ограниченно годным к военной службе, с диагнозом "остеохондроз грудо-поясничного отдела позвоночника, болевой синдром, протрузии дисков т3, т4, т7, т8, спондилоартроз, протрузии дисков л3, л4, л5, с1, умеренное нарушение функций позвоночника".

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Обвиняемый рассказал, что предоставил в военкомат заключение о том, что является ограниченно годным, однако его попросили чтобы он "прошел комиссию и поскольку у него проблемы со здоровьем, к нему претензий не будет".

Однако через некоторое время ему позвонили, чтобы он получил боевую повестку. По мнению мужчины, медицинская комиссия необъективно оценила состояние его здоровья, не учла состояние его позвоночника. В то же время заключение комиссии обвиняемый не обжаловал, потому что "привык доверять людям".

Свою вину мужчина не признает, поскольку от военкомата не скрывался и от прохождения военной службы не отказывается. Суд постановил, что мужчина не имел обстоятельств, которые бы дали ему право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации и признал его виновным в уклонении.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Уклонение от мобилизации: другие новости

На Полтавщине судили за уклонение от мобилизации мужчину, который получил 18 повесток. По его словам, несколько раз повестки переписывались – в них менялись даты и время в связи с допущенными работниками ТЦК ошибками. Каждый раз он появлялся, его отправляли в различные воинские части, однако он не подходил по состоянию здоровья.

Всего в Украине открыто уже около 9 тысяч уголовных производств против уклонистов от службы в Вооруженных силах Украины. Такую цифру назвал министр внутренних дел Игорь Клименко.

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