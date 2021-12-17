В ведомстве отметили, что речь идет о фестивалях, концертах, ярмарках и выставках.

В Министерстве здравоохранения напомнили украинцам, что все участники любых массовых мероприятий на открытом воздухе должны иметь необходимые COVID-документы.

Об этом говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Facebook.

"Участвовать и организовывать любые массовые мероприятия на открытом воздухе могут только люди, которые имеют необходимые COVID-документы. В частности речь идет о фестивалях, концертах, ярмарках, выставках и прочем", - отметили в Минздраве.

Таким образом, все участники и организаторы массового мероприятия должны иметь по крайней мере один из следующих документов:

желтый COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней);

зеленый COVID-сертификат (действующий 365 дней);

Международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);

иностранный COVID-сертификат о прививке вакцинами, разрешенными ВОЗ (действующий 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (действующий 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действующий 105 дней с даты установления диагноза).

Читайте такжеВ Украине "третья доза" не будет предусматривать нового COVID-сертификата - Минздрав"Любой из указанных документов является основанием для участия в массовом мероприятии на открытом воздухе. В то же время документ о получении одной дозы вакцины можно использовать только на желтом уровне эпиднебезопасности. На красном уровне разрешение на участие / организацию мероприятия на открытом воздухе предоставляет лишь документ о получении полного курса вакцинации", - отметили в Минздраве.

Также в ведомстве напомнили, что территория проведения мероприятия должна быть ограждена для контроля наличия COVID-документов у участников мероприятия. Кроме того, в министерстве подчеркнули важность правильного использования защитных масок или респираторов – они должны прикрывать нос и рот.

Напомним, украинцы, которые в третий раз вакцинируются от коронавируса, могут получать новые COVID-сертификаты в приложении "Дия". По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, ведомство уже готовится к началу вакцинации бустерной дозой в Украине.

Он также анонсировал следующие нововведения в "Дие" на февраль. Сейчас, говорит министр, много времени занимает работа с начисления вакцинированным по тысяче гривен.

Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Екатерина Малюга