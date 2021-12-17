С 19 декабря каждый вакцинированный украинец сможет воспользоваться программой и получить выплаты.

Вчера, 16 декабря, тестировщики программы "єПідтримка" получили первые выплаты за вакцинацию, общая сумма которых составила 500 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Буквально вчера первые 500 млн грн средств уже тестировщики программы получили, а с 19 декабря каждый украинец (вакцинированный – УНИАН) сможет воспользоваться, получить тысячу гривень и использовать в поддержку тех отраслей, которые больше всего пострадали от ковида", – сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Читайте также"Первые ласточки": monobank начал первые выплаты "тысячи Зеленского"Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

18 ноября Верховная Рада предварительно одобрила выделение 3 миллиардов на выплаты вакцинированным. А 2 декабря 2021 года парламент выделил из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на реализацию программы "тысяча Зеленского". Деньги получат все вакцинированные украинцы.

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что выплаты тысячи за вакцинацию начнутся уже с 20-21 декабря.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Екатерина Жирий