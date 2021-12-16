Михаил Федоров пообещал, что в дальнейшем таких проблем станет меньше.

Сбои в приложении "Дия" происходят из-за отсутствия единой базы данных. При большой нагрузке часто не выдерживают реестры.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью BBC Украина.

"Поскольку "Дия" не хранит персональные данные, каждый раз, когда вы авторизуетесь, из всех реестров подтягиваются документы. Нет одной базы данных, где все хранится. Каждый раз - это новые запросы в реестры. А наши реестры строились много лет, хотя мы их и обновляем постепенно, поэтому, когда система не стабильна, реестры не выдерживают, а информация не подтягивается. Но это не значит, что документы исчезли, в это время они просто не подтянулись", - объяснил министр.

При этом он заверил, что при запуске новых услуг так будет не всегда.

Читайте такжеВ приложении "Дия" могут появиться новые COVID-сертификаты"Мы улучшаем технологии, чтобы реестры лучше взаимодействовали и одновременно запускаем уникальный для всего мира сервис. Потому возникают такие проблемы. Нужно выбирать путь. Либо мы двигаемся так, и час в месяц что-нибудь сбоит, либо ждем несколько лет и не факт, что дождемся", - отметил Федоров.

Также он предупредил, что при полноценном запуске "єПідтримка" могут возникнуть проблемы, потому что есть много реестров, которые могут не выдержать нагрузку.

"14 и 15 декабря услугу "Поддержка" заказали по одному миллиону человек", - подытожил глава Минцифры.

Сбои в "Дие" - что известно

Вакцинированы от коронавируса украинцы не могут сгенерировать COVID-сертификаты в мобильном приложении "Дия". Дело в том, что в электронной системе здравоохранения (ЭСЗО), которая обеспечивает электронный документооборот в отечественной медицинской отрасли, произошел технический сбой.

Ранее украинцев предупреждали, что в приложении "Дия" возможны сбои в первые дни после старта президентской программы по выплате тысяче гривень вакцинированным украинцам.

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Автор: Анастасия Горбачева