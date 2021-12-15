Их получат лица, которые вакцинируются от коронавируса третьей дозой.

Украинцы, которые третий раз вакцинируются от коронавируса, могут получить новые COVID-сертификаты в приложении "Дия".

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью изданию "Лига".

По его словам, ведомство уже готовится к началу вакцинации бустерной дозой в Украине.

"Как только начнется массовая вакцинация бустера, это отобразится в "Дие". Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, вероятнее всего, просто апгрейдим текущий сертификат", - заявил Федоров.

Он также анонсировал следующие нововведения в "Дие" на февраль. Сейчас, говорит министр, много времени занимает работа по начислению вакцинированным по тысяче гривень.

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Отметим, ранее в МОЗ заявляли, что получение бустерной дозы не будет предусматривать нового COVID-сертификата.

Как сообщал УНИАН, в Украине официально разрешили делать третью прививку от коронавирусной болезни. В понедельник, 13 декабря, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал соответствующий приказ Минздрава.

Кому делать третью прививку:

людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией;

пациентам после трансплантации органов;

лицам, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

лицам с рядом других иммунодефицитных состояний.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Юрий Годован