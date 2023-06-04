Андрей Демченко отметил, что до 150 человек получают отказ на границе, а еще около 20 ловят вне пунктов пропуска.

Украинские пограничники каждый день задерживают около 20 человек, которые пытаются незаконно пересечь границу. При этом более сотни человек получают отказ в выезде из Украины.

"Ежедневно пограничники задерживают около 20 человек, пытающихся пересечь границу как на пунктах пропуска. Это и вне пунктов пропуска и непосредственно на пунктах" - сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, около 120-150 человек ежедневно получают отказ в пересечении границы, поскольку не отвечают условиям пересечения. Они не подпадаю под те исключения, которые установлены правилами пересечения правилами государственной границы, которое определены постановлением правительства №57. В большинстве случае речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет.

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"Если вне пунктов пропуска мужчины просто пытаются пересечь границу, то на пунктах пропуска мужчины, как правило, пытаются использовать поддельные документы, в том числе документы из военкомата о непригодности к военной службе, документы о детях, свидетельства о смерти жен", - подытожил Демченко.

Выезд мужчин за границу - что известно

В связи с полномасштабным вторжением России в Украине введено военное положение, что предусматривает запрет на выезд из страны военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за исключением отдельных категорий. Многие используют исключения в правилах в личных целях.

Глава МВД Игорь Клименко анонсировал закон об ответственности военнообязанных мужчин, которые во время войны незаконно выехали за границу.

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