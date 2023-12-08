Обосновывают это тем, что от вражеских ракет и их обломков страдают не только дома, но и автомобили.

В Киевской городской госадминистрации против отмены решения о остановку движения общественного транспорта во время воздушных тревог.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Киев24", комментируя по просьбе телеведущей обращение от зрителей о возможности пересмотреть решение, которое сейчас стало еще актуальнее, учитывая закрытие работы участка столичного метрополитена.

"Когда мы встречаемся с людьми и обсуждаем вопрос не остановки транспорта во время воздушных тревог, у нас все разговоры заканчиваются после одного видео, которое есть у меня в телефоне. Это киевское видео. Когда его смотрят, то после этого все вопросы исчезают в части того, останавливать транспорт, не останавливать. Это чрезвычайно опасно. Сегодня утром, когда сбиваются ракеты, в Киевской области пострадали и дома, и автомобили...", - ответил Поворозник.

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Столичный транспорт во время тревоги

1 августа 2022 года Совет обороны города Киева принял решение о том, что наземный общественный транспорт будет останавливаться на время воздушной тревоги, чтобы пассажиры покинули салон и прошли в ближайшее укрытие.

Однако это решение не разделяют многие жители Киева. Была создана петиция в адрес руководства города, которую поддержали 6 тысяч киевлян. В то же время, ни Киевсовет, ни Совет обороны Киева свое решение не изменили.

В мае 2023 года Совет обороны города Киева подтвердил предыдущее решение, обновив его тем, что наземный общественный транспорт столицы в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. В решении отмечалось, что оно касается также частных компаний, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров. Отметим, что самыми простыми укрытиями являются, например, подземные переходы, которые есть возле большинства остановок общественного транспорта. Частные перевозчики продолжают перевозку во время воздушных тревог. Таким образом ситуация в городе практически не изменилась.

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