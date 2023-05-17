Наземный общественный транспорт столицы в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.

С понедельника, 22 мая, заезд крупногабаритного транспорта в Киев во время воздушной тревоги будет запрещен.

Соответствующее решение сегодня принял Совет обороны города Киева, сообщает КГГА, отметив при этом, что речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонны.

В КГГА добавили, что контроль за остановкой грузового транспорта на въездах в город будет обеспечивать Северное Киевское теруправление Национальной гвардии совместно с управлениями патрульной полиции Киева и области.

Видео дня

Также сообщается, что Совет обороны Киева принял решение, согласно которому с 22 мая наземный общественный транспорт столицы в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.

"В случае воздушной тревоги КП "Киевпастранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку возле ближайшего укрытия для населения, размещенного по маршруту движения. Водитель транспорта будет делать объявление о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и тому подобное. Контроль за остановкой общественного транспорта возле ближайшего укрытия будет обеспечивать управление патрульной полиции в городе Киеве", - проинформировали в КГГА.

Столичный транспорт во время тревоги

1 августа 2022 года Совет обороны города Киева принял решение о том, что наземный общественный транспорт будет останавливаться на время воздушной тревоги, чтобы пассажиры покинули салон и прошли в ближайшее укрытие.

12 августа 2022 года на заседании транспортной комиссии Киевсовета рассмотрели и поддержали петицию об отмене остановки общественного транспорта во время воздушных тревог.

29 августа 2022 года мэр Киева Виталий Кличко ответил на петицию об отмене принудительной остановки общественного транспорта в столице во время воздушной тревоги. Предложение киевлян отклонили.

21 апреля 2023 года директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук заявил о том, что в Киеве полиция будет останавливать маршрутки с пассажирами во время тревоги. Во время тревоги в Киеве перевозчики должны высаживать пассажиров.

Вас также могут заинтересовать новости: