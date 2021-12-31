Специалисты советуют заранее подготовить несколько копий документов.

Заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко посоветовал киевлянам собрать тревожный чемодан на фоне новостей о вероятном наступлении России.

Поэтому журналисты расспросили у экспертов, что должно быть в тревожном чемодане. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеСегодня в украинских городах прозвучат тревожные сирены (видео)Константин Ульянов, автор курса стресс-подготовки "Бронированный разум", советует выбирать городской или туристический рюкзак, оптимально - до 20 кг. Положите в него аптечку, средства гигиены, карту местности, нож и металлическую посуду. Желательно прихватить спальник и каремат. Документы лучше защитить и носить во влагозащитном пакете, также надо сделать и их копии. Позаботьтесь о запасе еды и воды, дополнительной одежде, термобелье, купите фонарик и павербанки, зарядите их. Деньги расфасуйте по разным местам, лучше, чтобы они были и в валюте.

Эксперты отмечают, что власти должны подготовиться к чрезвычайной ситуации. Уже сейчас должны быть готовы сценарии на случай эвакуации, а гражданские должны знать, как действовать и куда бежать.

Кроме того, специалисты советуют пройти или прослушать курсы домедицинской подготовки. А психологи говорят: главное не паниковать и составить план своих действий.

Напомним, в Киеве создают штаб территориальной обороны, набор резервистов продолжается. В январе в городе планируют провести командно-штабные учения теробороны.

Ранее в КГГА заявляли, что сейчас план проверок готовности системы оповещения с включением тревожных сирен прорабатывается, о дате их контрольного включения сообщат заранее.

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