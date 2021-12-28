В КГГА прокомментировали появление объявлений в столичных многоэтажках.

В Киеве завтра, 29 декабря, не планируют включать тревожные сирены в рамках проверки территориальной системы оповещения населения.

Об этом "Суспільному" рассказала начальник отдела информационного обеспечения и коммуникации КГГА Екатерина Баранова.

Ранее в некоторых подъездах столичных многоэтажек появились объявления с анонсом включения сирен. Баранова говорит, что 29 декабря было одной из возможных дат, которую окончательно не утвердили.

Появление объявлений в домах чиновница объяснила так: "Некоторые из исполнителей перевыполнили поручение, когда еще не была согласована дата".

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Отметим, накануне сообщалось, что в Киеве создают штаб территориальной обороны набор резервистов продолжается. В январе в городе планируют провести командно-штабные учения теробороны.

Как сообщал УНИАН, ранее в КГГА заявляли, что сейчас план проверок готовности системы оповещения с включением тревожных сирен прорабатывается, о дате их контрольного включения сообщат заранее.

До этого стало известно, что Киев готовится к возможному вторжению России в Украину. В частности, в столице тестируют централизованную систему оповещения населения, а также планируют в ближайшее время проводить информационную компанию и обучение.