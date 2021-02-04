Мужчина должен был кормить животное.

В Менском зоопарке на Черниговщине тигр загрыз работника.

Читайте такжеВ Китае тигр под анестезией укусил ветеринара за ногу и попал на видеоКак сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в области, полиция устанавливает обстоятельства гибели человека, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Корюковского района.

По предварительной информации, работник зоопарка 1973 года рождения собирался кормить животное. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Следователи полиции открыли производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека.

Такое правонарушение карается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Мужчина работал в зоопарке с 2009 года. Во время кормления тигра он должен был быть не один, но по каким-то причинам зашел в клетку сам. Что будет с тигром, пока неизвестно.

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Автор: Ирина Синельник